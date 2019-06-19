أنجيلا ميركل بعد الارتجاف: حالتي رائعة

برلين(صدى):

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، عن تحسن حالتها الصحية، وذلك بعد ظهور ارتجافات عليها خلال استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين.

وأكدت ” ميركل ” ردًا على سؤال صحفي أثناء زيارتها لمدينة جوسلار غربي ألمانيا، أنها تشعر بالارتياح، قائلة ” حالتي رائعة والأجواء ممتعة هنا “.

وظهرت ” ميركل ” خلال استقبال الرئيس الأوكراني، أمس الثلاثاء، في حالة ارتجاف شديدة جدًا، إذ بدأت ساقيها وجسمها في الارتجاف بينما تقف أمام حرس الشرف.

أما عن رأي الأطباء حول حالة ” ميركل ” الغريبة، تحفظ بعض الأطباء على تشخيص الحالة، مستبعدين وجود مشكلة صحية خطيرة لدى ” ميركل ” ، إذ أكد نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورج-إبندورف الجامعي ألكسندر شولتسه، أن هذا الارتجاف قد يرجع إلى نقص السوائل في جسمها وهو أمر عادي.

كما أشار إلى أن حالتها تحسنت بعد تناولها ثلاثة أكواب من المياه، ما يدل على أن مشكلة الارتجاف كانت لحظية ومشكلة قصيرة المدة في الدورة الدموية.

اقرأ أيضًا: