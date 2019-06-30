بعد أزمة التحرش..عمرو وردة يحتاج للتأهيل النفسي لمواجهة الجمهور
تزامنًا مع أزمة التحرش التي واجهها لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، رأت أخصائية نفسية أنه بحاجة إلى التأهيل النفسي لمواجهة الجمهور من جديد.
وقالت الإخصائية بسنت فاروق: ” لابد من إعادة تأهيل عمرو وردة نفسيا حتى يستطيع مواجهة الجمهور والحفاظ على تركيزه في الملعب ” .
وأضافت: ” كان يجب إبعاد لاعبي منتخب مصر عن مواقع التواصل الإجتماعي للابتعاد عن الضغوط النفسية، خاصة أن المواقع لها تأثير كبير في نفوس اللاعبين ” .
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قرارا بإبعاد وردة عن المنتخب، قبل أن يصدر قرارا آخر بالعفو عنه.
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