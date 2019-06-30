بعد أزمة التحرش..عمرو وردة يحتاج للتأهيل النفسي لمواجهة الجمهور

ماجد محمد(صدى):

تزامنًا مع أزمة التحرش التي واجهها لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، رأت أخصائية نفسية أنه بحاجة إلى التأهيل النفسي لمواجهة الجمهور من جديد.

وقالت الإخصائية بسنت فاروق: ” لابد من إعادة تأهيل عمرو وردة نفسيا حتى يستطيع مواجهة الجمهور والحفاظ على تركيزه في الملعب ” .

وأضافت: ” كان يجب إبعاد لاعبي منتخب مصر عن مواقع التواصل الإجتماعي للابتعاد عن الضغوط النفسية، خاصة أن المواقع لها تأثير كبير في نفوس اللاعبين ” .

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قرارا بإبعاد وردة عن المنتخب، قبل أن يصدر قرارا آخر بالعفو عنه.

اقرأ أيضًا: