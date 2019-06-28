أول تعليق لعارضة الأزياء بسبب أزمة وردة بعد العفو عنه

طلال الغامدي(صدى):

خرجت عارضة الأزياء المكسيكية جيوفانا فال ، التي نشرت الفيديو الفاضح لعمرو وردة لاعب المنتخب المصري ، عن صمتها ، وانتقدت قرار الاتحاد المصري لكرة القدم عن العفو عن وردة .

وكان قرر اتحاد الكرة صباح اليوم، الجمعة، تخفيف عقوبة عمرو وردة إلي الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من الاستبعاد من قائمة الفراعنة.

وقالت جيوفانا فال عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي : إنهم يسامحونه لأن الفيديو لم يكن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضافت ” الوقت لا يمحو أنه قد ضايق العديد من النساء وسيستمر في فعل ذلك لأنه يعلم أنه لن يعاقب ”.

وانتشر الأربعاء الماضي فيديو مخل لعمرو وردة موجهاً إلى الفتاة المكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ما استدعي رفع الأمر إلى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقرر الأخير استبعاد وردة من القائمة المشاركة ببطولة كأس الأمم.

وتدخل مجموعة من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح لتخفيف العقوبة على وردة عقب غيابه عن مباراة الكونغو الماضية.