رسميا.. عمرو وردة مستمر مع المنتخب المصري

ماجد محمد(صدى):

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبوريدة، اليوم الجمعة، إخطارًا إلى المدير الفني للمنتخب، المكسيكي خافير أجيري، بعودة عمرو وردة لاعب المنتخب المصري المستبعد، إلى المعسكر.

وشاع الجدل في معسكر المنتخب المصري، الأيام الماضية بعد قرار اتحاد كرة القدم باستبعاد عمرو وردة، قبل ساعات من خوض مواجهة الكونغو ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى بكأس الأمم الأفريقية.

وطالب بعد اللاعبين بعودة عمرو وردة إلى معسكر الفريق، وقام اللاعب بالاعتذار للجميع في مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” .