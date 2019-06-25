الجبير: القبض على زعيم داعش باليمن تأكيد لالتزام المملكة بمواجهة التطرق

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن العملية النوعية التي أسفرت عن القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن، بمثابة استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “ تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً (9:20) من يوم الأحد (29 رمضان 1440 هـ) الموافق (3 يونيو 2019م).

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