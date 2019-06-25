الأمير خالد بن سلمان: القبض على زعيم داعش يؤكد نجاحات أبطالنا

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، الثلاثاء، على أن العملية التي قام بها ” جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن “.

وقال نائب وزير الدفاع : ” ولي العهد قال (سندمر التطرف)، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا “.

وأضاف : ” ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته القوات المسلحة السعودية بقيادة وتوجيه ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان “.