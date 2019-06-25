10 دقائق كافية.. القوات السعودية تسقط داعش في اليمن وتقبض على زعيمها (فيديو)

نايف السالم(صدى):

تمكنت القوات الخاصة السعودية في اليمن، من الإطاحة بزعيم داعش الإرهابي المعروف بـ (أبو أسامة المهاجر)، خلال عشر دقائق فقط.

وهكذا كتبت القوات السعودية سطرًا جديدًا في بطولاتها التاريخية، عبر تلك العملية النوعية التي أسقطت عرش إمارة داعش الإرهابية في اليمن.

ونشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صورًا لأمير تنظيم ” داعش ” الإرهابي بعد إلقاء القوات الخاصة السعودية القبض عليه في اليمن.

كما أظهر مقطع فيديو، لحظة القبض على الإرهابي الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) من قبل القوات الخاصة السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً (9:20 ) من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

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