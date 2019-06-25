بالصور.. لقطات عفوية لولي العهد مع المواطنين والمقيمين على كورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

وثَّقت العديد من الصور، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد، برفقة المواطنين والمقيمين في كورنيش جدة.

وأظهرت الصور، عقوية سمو ولي العهد مع المواطنين خلال زيارته أمس الاثنين لجدة.

كما ظهر ولي العهد وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي في أحد مطاعم جدة، وكذلك التقط ” سيلفي ” مع أحد الأطفال الذي أصرّ على التصوير معه.

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