بالصور.. لقطات عفوية لولي العهد مع المواطنين والمقيمين على كورنيش جدة
وثَّقت العديد من الصور، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد، برفقة المواطنين والمقيمين في كورنيش جدة.
وأظهرت الصور، عقوية سمو ولي العهد مع المواطنين خلال زيارته أمس الاثنين لجدة.
كما ظهر ولي العهد وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي في أحد مطاعم جدة، وكذلك التقط ” سيلفي ” مع أحد الأطفال الذي أصرّ على التصوير معه.
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 13555 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يحفظ ملكنا وولي عهده ويسدد خطاهم للخير وينصرهم على من يعاديهم
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1743 ] نشر منذ 7 ساعات
انا اكره جده مااني من محبينها ، فقط وجهة نظري انا ، حفظ الله ولي العهد.
سعود اليامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
يارب يحفظ الملك وولي العهد ويجعلهم لنا ذخر وسند والمسلمين عامه ويحفظ الوطن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 ساعات
حفظ الله سموه الكريم
فيصل[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 2 ساعتين
وفقك الله ياسليل المجد
بس نخيناك يابو سلمان طال عمرك
قدم الراتب شوى
صار يطول طال عمرك
هههههه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7083 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يحفظه