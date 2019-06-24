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شاهد.. صورة ” السيلفي ” التي التقطها ولي العهد مع طفل جدة

شاهد.. صورة ” السيلفي ” التي التقطها ولي العهد مع طفل جدة
نايف السالم(صدى):

نُشرت، الصورة التي جمعت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع الطفل الذي أبدى رغبته في إلتقاط ” سيلفي ” معه في أحد مطاعم جدة.

وكان قد انتشر مقطع فيديو أثناء التقاط سمو ولي العهد الصورة مع الطفل، كأب يريد إسعاد ابنه.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76258 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب طيب ,,

,, موفقين خير ياسمو الامير ,,

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسددك ويوفقك ياسمو الامير محمد بن سلمان ياغالي وابن الغالي وحفيد اغلى الغالين .

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