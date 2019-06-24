بالفيديو.. ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتناولان الغذاء في أحد مطاعم جدة

جدة(صدى):

وثق مقطع فيديو تناول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو الغذاء في احد المطاعم بجدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.