بالصورة..مُعدة تقرير خاشقجي من مؤيدي ” نمر النمر “

ماجد القزيز(صدى):

علق المعارض السابق كساب العتيبي، على التقرير المزعوم أنه من الأمم المتحدة بشأن قضية الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

ونشر العتيبي تغريدة سابقة لـ ” أجنيس كالامارد ” معدة التقرير والتي تظهر تأييدها للإرهابي نمر النمر.

وقال العتيبي: ” مُعدة تقرير حادثة خاشقجي المأجورة طلعت من مؤيّدي الإرهابي نمر النمر الذي أعدمته السعودية بسبب إجرامه وإرهابه، لا، وتسميه الشيخ نمر بعد ” .

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، تحدث عن التقرير قائلا: ” لقد حفل تقرير السيدة كالامارد – بكل أسف – بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة ” .

وأكد الجبير على عدم حيادية وموضوعية التقرير، موضحًا أنه تم الاعتماد على تقارير صحافية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.

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