كالامارد التقت قيادات الحرس الثوري وقطر وتركيا قبل كتابة تقرير ” خاشقجي “

نايف السالم(صدى):

علق أمجد طه، على تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد حول قضية جمال خاشقجي، مؤكدًا أن إيران هي من تقف وراء هذا التقرير المغلوط.

وقال أمجد طه في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انجس كالامارد قبل أن تكتب أوهامها في تقرير عن وفاة خاشقجي ذهبت إلى إيران والتقت بممثلي الحرس الثوري “.

وأَضاف ” ثم التقت بجلاوزة نظامي قطر وأردوغان في تركيا وحصلت على الأموال لتبني رواية أنقرة عن ما حصل ” ، مستكملًا ” فشل التقرير لأن سيادة المملكة خط أحمر لذا أردوغان ينبح الآن “.

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