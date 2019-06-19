فضيحة نارية.. محلل ” الجزيرة “: قطر وتركيا وراء التقارير المزيفة في قضية خاشقجي

سعيد العجل(صدى):

فضح محلل قناة الجزيرة العراق صباح الخزاعي، قناة الجزيرة القطرية على الهواء مباشرة، مسببًا إحراج إلى المذيع في استوديو الدوحة.

وعلق ” الخزاعي ” أثناء مداخلة له مع استوديو الدوحة، على تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامار حول قضية جمال خاشفجي، مؤكدًا أن هذه المقررة تكره العرب ولا تعمل على مصلحتهم، إذ لم تتطرق إلى عشرات الأشخاص الذين تم تصفيتهم في العراق ولم تطلب محاسبة قاتليهم.

كما خرج المحلل عن سياق قناة الجزيرة، مؤكدًا أنها تعرض تقارير مغلوطة حول قضية ” خاشفجي ” ، موجهًا أصابع الاتهام إلى قطر وتركيا في مساعدة هذه الوكالة على جمع بياناتها المغلوطة والكاذبة.

وقال ” من يقف وراء هذا التقرير المغلوط والذي يتضمن العديد من الأكاذيب؟ ومن التي مولت هذه الحملة؟ هل هي قطر أم تركيا؟ ” ، موضحًا ثقته التامة في قرارات المملكة وقائديها.

وأكد أن المملكة ذات سيادة ومحاكمها أفضل من أمريكا وبريطانيا وتعمل وفق كتاب الله وسنة النبي محمد صل الله عليه وسلم، قائلًا ” لو انطبقت السماء على الأرض لن يطال المملكة شئ بإذن الله “.

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