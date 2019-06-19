فضيحة نارية.. محلل ” الجزيرة “: قطر وتركيا وراء التقارير المزيفة في قضية خاشقجي
فضح محلل قناة الجزيرة العراق صباح الخزاعي، قناة الجزيرة القطرية على الهواء مباشرة، مسببًا إحراج إلى المذيع في استوديو الدوحة.
وعلق ” الخزاعي ” أثناء مداخلة له مع استوديو الدوحة، على تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامار حول قضية جمال خاشفجي، مؤكدًا أن هذه المقررة تكره العرب ولا تعمل على مصلحتهم، إذ لم تتطرق إلى عشرات الأشخاص الذين تم تصفيتهم في العراق ولم تطلب محاسبة قاتليهم.
كما خرج المحلل عن سياق قناة الجزيرة، مؤكدًا أنها تعرض تقارير مغلوطة حول قضية ” خاشفجي ” ، موجهًا أصابع الاتهام إلى قطر وتركيا في مساعدة هذه الوكالة على جمع بياناتها المغلوطة والكاذبة.
وقال ” من يقف وراء هذا التقرير المغلوط والذي يتضمن العديد من الأكاذيب؟ ومن التي مولت هذه الحملة؟ هل هي قطر أم تركيا؟ ” ، موضحًا ثقته التامة في قرارات المملكة وقائديها.
وأكد أن المملكة ذات سيادة ومحاكمها أفضل من أمريكا وبريطانيا وتعمل وفق كتاب الله وسنة النبي محمد صل الله عليه وسلم، قائلًا ” لو انطبقت السماء على الأرض لن يطال المملكة شئ بإذن الله “.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 26370 ] نشر منذ يومين
لعنة الله على الفاره النجسه وحلفائها الاعداء
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6867 ] نشر منذ يومين
الخزاعي يعطيهم كاش
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76002 ] نشر منذ يوم واحد
بيض الله وجهك يادكتور صباح الخزاعي ، انا عربي اصيل ,,
,, بيض الله وجهك في الدنيا والآخره .. آمين ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12634 ] نشر منذ يوم واحد
😂هذي مشكلة البرامج اللايف مايمديهم (يرقعون)”
ياكثر مايتمردغون وينفضحون وينمسح بوجيههم البلاط ولكن ماينحرجون لأن وجيههم مغسولة بمرقة
و(متبلدين) هذا طبع (المرتزقة) عبادة الدرهم والدولار في سبيلهم يتحمل أي إهانة (تتفل) بوجه الواحد منهم ويمسح التفالة ويرجع يكمل ولا كأن ششئ صار.