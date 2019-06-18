توكل كرمان تصف محمد مرسي بـ ” آخر الأنبياء “
علقت القيادية الإرهابية توكل كرمان، على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حيث وصفته بـ ” آخر الأنبياء ” ، لتصر على استفزاز مشاعر المسلمين بهذا الوصف.
قال جل وعلا: (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ) ، فهذه الآية تعني أنه لا نبي بعد سيدنا محمد – عليه الصلاة والسلام – ، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول.
كما استمرت ” كرمان ” في استفزازاها والإشارة بكلامها لإتهام مبطن للنظام المصري باغتيال محمد مرسي، قائلة: ” قتلناك يا آخر الأنبيا.. قتلك ليس جديداً علينا ” .
وأضاقت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” اغتيال الصحابة والأولياء ” .
وتٌوفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي مساء أمس بقاعة المحكمة، وذلك خلال محاكمته من قبل المحكمة المصرية.
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ابو وليد[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 11 دقيقة
هو آخر الانبياء وهي اول الحمير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75657 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههههههههههه ,,
,, يا للسخافه اللامتناهيه والجهل العظيم ,,,
,, خدعوها بإعائها جائزه وصدقت نفسها البهيمه ,,