كان يعاني ورمًا..تفاصيل الحالة الصحية لمحمد مرسي قبل وفاته

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المصري السابق محمد مرسي، قبل وفاته مساء أمس الاثنين.

وتبين أن مرسي كان يعاني ورمًا حميدًا بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة المكلفة من مصالحات السجون بمتابعة حالته الصحية تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه.

وكانت لجنة طبية قد شُكلت وأكدت إصابته بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، والتهاب مزمن بالأعصاب.

يذكر أن محمد مرسي توفى عن 68 عامًا، أمس الإثنين مغشيًا عليه، إثر نوبة قلبية، في محكمة في القاهرة خلال محاكمته في ” قضية التخابر مع قطر ” .

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