بعد وفاته .. أسرة المعزول مرسي توجه طلبا للحكومة المصرية

القاهرة(صدى):

طالبت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الحكومة المصرية، بأن يتم تسليمها جثمان ” مرسي “.

وقالت أسرة مرسي في طلبها للحكومة المصرية إنها ترغب في تولي عملية دفن محمد مرسي بمعرفتها.

وتوفى الرئيس المعزول محمد مرسي الأثنين داخل قفص الاتهام خلال محاكمته في قضية التخابر، حيث سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة على الفور.