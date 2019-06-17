ضاحي خلفان عن وفاة محمد مرسي: لا تفرح على موت من تختلف معه

ابوظبي(صدى):

خرج رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، بأول تصريح له عقب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته اليوم الاثنين.

واعتبر ” خلفان ” في تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن محمد مرسي ضحية جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقال رئيس الشرطة في دبي: ” إذا كان نبأ وفاة مرسي حقيقة أسال الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، لقد وصلت من مملكة العز والشموخ ” .

وأضاف ” خلفان ” في تغريدة أخرى: ” مرسي وغيره هم ضحايا لتنظيم مخادع وتنظيم إخونجي يستهدف تمزيق الأمة ” ، متابعًا: ” لا تفرح على موت من تختلف معه، علمني والدي رحمة الله هذا الدرس، نترحم على المسلم مهما اختلفنا معه إذا انتقل إلى رحمة الله ” .

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي توفي اليوم الإثنين أثناء محاكمته في قضية ” التخابر مع قطر ” ، إثر إصابته بنوبة قلبية.