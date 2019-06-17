وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في السجن
توفي اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر مع قطر.
وجاء ذلك بعد ان طلب مرسي الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.
وتم نقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5526 ] نشر منذ 52 دقيقة
اراح و استراح الغريب لم ينشر الخبر بعد
طير الهوى[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه
آحميدة[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحمك يا سيادة الرئيس المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل
عاصم المدني[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 15 دقيقة
الى جنة الخلد
تآمرت عليه قوى الشر والطغيان والخيانه والعمالة والارتزاق