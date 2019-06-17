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وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في السجن

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في السجن
القاهرة(صدى):

توفي اليوم الاثنين، الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمته فى قضية التخابر مع قطر.

وجاء ذلك بعد ان طلب مرسي الكلمة من القاضى، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وتم نقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5526 ] نشر منذ 52 دقيقة

اراح و استراح الغريب لم ينشر الخبر بعد

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يغفر له ويرحمه

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يرحمك يا سيادة الرئيس المظلوم حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 15 دقيقة

الى جنة الخلد
تآمرت عليه قوى الشر والطغيان والخيانه والعمالة والارتزاق

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