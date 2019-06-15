تعليقًا على استخدام منشار للتخلص من خاشقجي.. عادل الجبير: لا نعلم

عادل الحربي(صدى):

علق عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على مزاعم قتل الصحفي جمال خاشقجي بالمنشار.

وقال في لقاء تلفزيوني على CNN : ” لم يكن هناك تفويض لقتله، وما زلنا نحاول الوصول إلى الدافع الذي جعلهم يقتلونه، نحن نعتقد أنها عملية سارت بشكل خطأ، وانتهى الأمر بقتله ومن ثم التخلص من جثته ” .

وتعليقًا على مزاعم إصدار أوامر قتله من قبل سمو ولي العهد، قال: ” هذا سخيف؛ ما لدينا هو عملية مارقة، لدينا أشخاص محتجزون، لدينا نيابة عامة وجهت إليهم تهماً، بدأت المحاكمة بداية من هذا العام، هناك ممثلون من الدول الخمس الدائمة في تلك المحاكمات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية السعودية فيها، وتستمر المحاكمات وسوف تأخذ العدالة مجراها، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر كل الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم ” .

وعن استخدام منشار عظمي للتخلص من الجثة، علّق: ” لا أعلم إذا كان هذا الوصف دقيقاً أم لا، ومن خلال التحقيق واعترافات الأشخاص الذين كانوا هناك، فقد ذهبوا وكانت هناك مشاجرة، ثم قُتل ثم جرى التخلص من الجثة ” .

وأضاف: ” لا نعرف مكان وجود الجثة ، ونفهم من التحقيقات أنه كان هناك متعاون محلي قام بالتخلص من الجثة، ولقد طلبنا من تركيا العمل معنا في هذه المسألة ولم نسمع منهم بعد ” .

وتابع: ” هناك عدد من الأدلة التي طلبناها من تركيا لتزويدنا بها وما زلنا ننتظرها، وكما قلت هذه عملية متواصلة، وسوف نصل إلى نهايتها ونحاسب المسؤولين عنها، وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى ” .