قبل وفاته بأيام.. مدير تعليم مكة يهنئ الجميع

عادل الحربي(صدى):

أعرب عدد من المواطنين ومنسوبي التعليم، عن حزنهم على وفاة مدير تعليم مكة عبدالله الثقفي، والذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم الأحد.

وكانت آخر تغريدة للراحل كتبها يوم 3 يونيو الماضي وجاء فيها: أُبارك لكل الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات في تعليم مكة وتعليم جدة بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

يشار إلى أن إدارة تعليم مكة قد نعت الراحل، بالقول: انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر يوم غدٍ الاثنين في المسجد الحرام، والدفن في مقبرة شهداء الحرم.

كما نعت وزارة التعليم الثقفي بقولها: تنعى وزارة التعليم الأستاذ عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث وافته المنية اليوم بعد عارض صحي ألمَّ به، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر.

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