وزير التعليم ينعي أسرة عبدالله الثقفي: فقدنا أحد رجالنا المخلصين

حمود العنزي(صدى):

تقدم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة.

وقال وزير التعليم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأستاذ عبدالله الثقفي مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة رحمه الله وجبر مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان ” .

وأكد أن المنظومة التعليمية فقدت أحد رجالها المخلصين الذي قدم الكثير لوطنه خلال مسيرته العملية الطويلة، معلقًا ” إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتوفى مدير تعليم مكة المكرمة، صباح اليوم الأحد، على أن يتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر يوم غد الإثنين في المسجد الحرام والدفن في مقبرة شهداء الحرم.

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