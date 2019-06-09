وفاة مدير تعليم مكة المكرمة
أعلنت إدارة تعليم مكة عن وفاة الأستاذ عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدة أنه ستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر يوم غدٍ الاثنين في المسجد الحرام والدفن في مقبرة شهداء الحرم.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون.
ام صالح[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 29 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان
لمياء الحاج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم
عظم الله أجرنا جميعًا أسرة التعليم بجدة وأسرة الفقيد الرائع رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته جنات النعيم وجزاه عنا جميعًأ مشرفين ومشرفات مديرين ومديرات معلمين ومعلمات طلاب وطالبات خير الجزاء لما قدمه للتعليم.. سنفتقده حتمًا فاللهم اجبر قلوب أهله وأسرته وأحبته وقلوبنا جميعًا على فراقه..لقد كان نعم المدير ونعم القائد ونعم المربي ونعم الرجل
عرفته عن قرب وسعدت بلقائه الراقي وأخلاقه العالية وتعامله المتميز مع الجميع
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ..
اللهم اجبر قلوب ذويه ومحبيه على فراقه..