وفاة مدير تعليم مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم مكة عن وفاة الأستاذ عبدالله الثقفي المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدة أنه ستتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر يوم غدٍ الاثنين في المسجد الحرام والدفن في مقبرة شهداء الحرم.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون.