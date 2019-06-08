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بالصور.. العناية الإلهية تنقذ مواطنًا وعائلته من الموت المحقق برصاصة طائشة

بالصور.. العناية الإلهية تنقذ مواطنًا وعائلته من الموت المحقق برصاصة طائشة
أبها(صدى):

لازال سيناريو اختراق الرصاصات الطائشة للمنازل يستمر خاصة بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد، حيث فوجئ مواطن وأسرته مساء أمس الجمعة، بسقوط رصاصة طائشة على منزلهما ببيشة.

وكانت الرصاصة قد اخترقت سقف المنزل، ونجا الواطن وعائلته من الموت الحقق بالرصاصة.

وأعرب المواطن عن استياءه متسائلا : ” ما ذنب أهل المنزل في حال أصابتهم الرصاصة؟ ” ، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة؛ لما تمثله هذه التصرفات من خطورة على أرواح الأبرياء.

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