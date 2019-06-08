في وقت قياسي.. القبض على الشاب حامل الرشاش في إحدى المناسبات

علي القحطاني(صدى):

ألقت الجهات الأمنية منذ قليل القبض على الشاب الذي كاد أن يقتل شابين أثناء إطلاقه الرصاص في إحدى المناسبات.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الشاب في وقت قياسي بعد أن وجه النائب العام بالقبض عليه في وقت سابق اليوم.

وكان انتشر فيديو منذ صباح يوم الجمعة يرصد شاب كاد أن يتسبب في كارثة إثر حمله لرشاش وإطلاق الرصاص في إحدى المناسبات.

يذكر أن توجيه النائب العام شمل ضبط الشاب وولي أمره، والتأكد من نظامية السلاح وامتلاكه التصريح النظامي.

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