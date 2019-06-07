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النائب العام يوجه بضبط الشاب حامل الرشاش في إحدى المناسبات

النائب العام يوجه بضبط الشاب حامل الرشاش في إحدى المناسبات
نايف السالم(صدى):

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهاته بسرعة القبض على الشاب صاحب فيديو إطلاق الرصاص في إحدى المناسبات المنتشر مؤخرَا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشمل توجيه القبض على الشاب، ووالده والتأكد من نظامية السلاح وامتلاكه التصريح النظامي.

وكان انتشر فيديو خلال الساعات الماضية يرصد نجاة شابين من الموت المحقق إثر سوء استعمال أخر للسلاح في إحدى المناسبات.

ووثق الفيديو لحظة حمل شاب رشاش في يده وتصادف إطلاقه النيران، خروج شابين آخرين من باب المنزل ولكنه تفاداهما في آخر لحظة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 9 ساعات

بيض الله وجهك خلهم يتا دبون لو ينقتل واحد يجلسون يشحدون ويبكون عند خلق الله

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