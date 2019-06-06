بالفيديو.. طلقتان طائشتان تخترقان منزل مواطن في العيد

علي القحطاني(صدى):

مازالت ظاهرة إطلاق النار العشوائي كمظهر من مظاهر الاحتفال، تتسبب في فزع الأهالي من فترة لأخرى، مشكلة خطورة بالغة على حياتهم.

وفي هذا السياق وثق مواطن بحفر الباطن، اختراق طلقتين طائشتين لسقف منزله، بالتزامن مع أول أيام العيد.

وأوضح المواطن أن الواقعة تسببت في فزعه وأسرته، مشيرًا إلى أنه لم يصـب أي أحد ممن في المنزل ضرر.

وأعرب المواطن عن استياءه من استمرار تلك الظاهرة، وعدم مبالاة من يحتفلون بإطلاق الرصاص بخطورة ذلك، مناشدًا الجهات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لتلك الممارسات وإيقاف هؤلاء المستهترين.