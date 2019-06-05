بعد تهمة الاغتصاب..موقف نيمار من ” كوبا أمريكا “

ماجد محمد(صدى):

أعرب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيريو كابوكلو، أمس الثلاثاء، عن ثقته الكبيرة بالنجم نيمار.

وأكد على أن نيمار أغلى لاعب في العالم سيخوض بطولة ” كوبا أميركا ” التي تستضيفها بلاده، رغم اتهامه باغتصاب سيدة.

وقال كابوكلو لصحفيين برازيليين في باريس على هامش اجتماع لاتحاد أميركا الجنوبية: ” ليس هناك أدنى احتمال ألا يشارك نيمار ببطولة كوبا أميركا ” .

وأوضح أنه تتم متابعة قضية الاغتصاب باهتمام قائلا: ” لدينا ملء الثقة بنيمار، ونحن نعلم من هو كرجل وكرياضي ” .

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