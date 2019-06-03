الميركاتو الصيفي.. بعد فضيحته الجنسية .. برشلونة يصفع نيمار: ” لن يعود للبرسا “

نواف السالم(صدى):

علق نادي برشلونة على الأنباء المتداولة بشأن عودة نيمار إلى البرسا خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وقالت برشلونة إن نيمار لن يعود، ولا صحة لما هو متداول في وسائل الإعلام عن سعى النادي الكتالوني لاستعادة نيمار في الميركاتو الصيفي 2019.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان ورحل عن صفوف البرسا في صيف العام 2017، مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقده، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

ويعاني حاليا نيمار من فضيحة جنسية، بعد أن اتهمته فتاة باغتصابها، مما دفعه لنشر فيديو له يدافع عن ننفسه، وتضمن الفيديو صور لصديقته شبه عارية، مما جعله يواجه حاليًا أزمة جديدة، حيث من المرتقب أن يتم التحقيق معه وسجنه 5 سنوات؛ للكشف عن الصور ومحادثات خاصة دون موافقة الطرف الثاني.

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