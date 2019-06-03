اتهمته بالاغتصاب فنشر صور حميمية لها.. نيمار يواجه السجن 5 سنوات

ماجد محمد(صدى):

زاد نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار أزمة اغتصابه لفتاة اشتعالًا بنشر صور لها عارية لها عبر فيديو للدفاع عن نفسه.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع نيمار أمام شرطة ريو دي جانيرو بعد أن نشر صورًا شبه عارية وحميمية للفتاة التي اتهمته باغتصابها، بالإضافة للكشف عن المحادثات فيما بينهما.

ويبدو أن نيمار بات في مأزق بعد الكشف عن معلومات وصور خاصة بالفتاة التي اتهمته بالاغتصاب أمام الملايين حول العالم.

وكان لفت نيمار خلال الفيديو الذي نشره للدفاع عن نفسه إلى أنه يمتلك مقاطع فيديو حميمية كانت أرسلتها له هذه المرأة، ولكنه لن ينشرها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون في برازيل يعتبر عرض، أو مشاركة، أو نقل، أو بيع، أو نشر صور أو مقاطع فيديو ذات محتوى جنسي دون موافقة الضحية، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام وحتى 5 أعوام.