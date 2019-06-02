بالفيديو.. نيمار يكشف حقيقة اغتصابه فتاة بباريس

نواف السالم(صدى):

كشف النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حقيقة الإتهامات الموجهة له باغتصاب امرأة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد نيمار في مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، أن ما حدث حول هذه الواقهة مغاير تمامًا للأنباء المنتشرة، معبرًا على غضبه الشديد.

وقال في مقطع الفيديو ” اعتبارًا من الآن، سأكشف عن كل شيء، سأنشر المحادثة التي دارت بيني وبين المرأة، كل اللحظات التي دارت بيننا، والتي كانت خاصة.. من الضروري أن أكشف عنها لإثبات ما حدث بالضبط ” .

وأضاف ” إنني أواجه اتهامًا بالاغتصاب، إنها كلمة ثقيلة وأمر قوي للغاية، لكن هذا ما أواجهه حاليًا، لقد تفاجأت إنه أمر سيء ومحزن للغاية أن أسمع ذلك، لأن من يعرفني يعلم جيدًا كيف هي شخصيتي ونزاهتي، ويعلم أنني لا يمكن أن ارتكب مثل هذا الفعل ” .

كما أشار إلى أن هذا الأمر يعد ابتزاز، يعو بالضرر عليه وعلى أسرته، قائلًا ” هذا الأمر الابتزاز لا يؤذيني فحسب، بل يؤذي كل أسرتي التي ربتني جيدًا.. من المؤسف والمحزن أن أتعرض لهذا ” .