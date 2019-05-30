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بتهمة العجز عن تجنيد مقاتلين..الحوثيون يعتقلون قيادات موالية لهم

بتهمة العجز عن تجنيد مقاتلين..الحوثيون يعتقلون قيادات موالية لهم
وكالات(صدى):

اتهمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، العشرات من القيادات الموالية لها من الشخصيات العسكرية والقبلية، بالتقاعس عن تجنيد مقاتلين جدد.

واعتقل الحوثيون عدد من الشخصيات العسكرية والقبلية، بينهم قيادات عسكرية نافذة تنحدر من محافظتي المحويت وحجة، بتهمة التقاعس عن الدفع بالمقالتين الجدد إلى الجبهات، بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى سد العجز في صفوفها بعد تكبدها خسائر كبيرة بين مقاتليها في جبهة الضالع.

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