بعدما قتل زوجته.. عمدة طهران السابق يفضح الأجهزة الأمنية

طهران(صدى):

اعترف محمد علي نجفي عمدة طهران السابق، اليوم الأربعاء، بتفاصيل جريمة قتل زوجته الثانية ميترا أستاد بعد تسليم نفسه للجهات الأمنية.

وظهر عمدة طهران في لقطات أثناء الإدلاء باعترافاته، ببرودة تامة، إذ دخل قسم الشرطة الجنائية مبتسمًا وسط استقبال حافل من قبل ضباط التحريات.

وأكد محمد علي نجفي أمام الإدعاء العام، أنه لم يكن يُبيت النية لقتل زوجته، موجهًا أصابع الاتهام للأجهزة الأمنية بمحاولة تجنيد زوجته ضده ما أثار الخلافات المتعددة بينهما.

وأوضح أن أحد الأجهزة الأمنية كان يتنصت على مكالماته ويرسل نسخًا صوتية منها إلى زوجته، ولكن لم يكن هذا الدافع وراء القتل، نافيًا الإشاعات الدائرة حول خيانة زوجته له رغم أنها هددته بذلك عدة مرات.

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