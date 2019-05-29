بعدما قتل زوجته ببندقية..رئيس عمدة طهران السابق يصاب بنوبة قلبية

طهران(صدى):

بعد مرور ساعات على واقعة قتل عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، لزوجته، وتسليم نفسه للشرطة، كشفت مصادر عن نقله للمستشفى إثر إصابته بنوبة قلبية.

وكان نجفي قد صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في أول مقابلة بعد قتله زوجته بأنه كان في حالة ” عصبية ” والبندقية كانت مستعدة لإطلاق النار ،موضحًا أنه قتلها عن غير قصد.

ويعد علي نجفي، عمدة إصلاحي سابق لطهران وأحد المقربين من روحاني، واستقال من منصبه عام 2017.