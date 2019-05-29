فيسبوك يفضح مخطط إيران لانتحال شخصيات سياسية وإعلامية على منصته 

وكالات(صدى):

أغلق موقعا فيسبوك وتويتر الثلاثاء حسابات استخدمت في حملة إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام عبر انتحال هويات شخصيات ومؤسسات إعلامية وسياسيين وغيرهم.

وقام فيسبوك بإزالة 51 حسابا و36 صفحة و7 مجموعات و3 حسابات على انستجرام بعد تلقّيه معلومة من شركة ” فايرآي ” للأمن الكتروني وتحقيقه فيها، وفق رئيس سياسات الأمن السيبراني في الموقع الأوسع انتشاراً ناثانيال غليتشر.

وعلى نحو متصل، أزال تويتر في مطلع أيار الجاري شبكة مكوّنة من 2,800 حساب غير حقيقي، من دون أن يكون أي من مسؤوليه على اطّلاع على نتائج تحقيق “فايرآي” التي نشرت الثلاثاء.

ومن جهتها، أوضحت متحدثة باسم تويتر: ” تحقيقاتنا في هذه الحسابات مستمرة ” ، كما رفضت أي نقاش في التفاصيل حتى الانتهاء من تحليل المعلومات.