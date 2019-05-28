بعد تتويجه بالكونفيدرالية..الزمالك يحسم موقفه من إقامة السوبر الأفريقي في قطر

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن رفضه القاطع لخوض مباراة السوبر الأفريقي في دولة قطر.

وأخطر مرتضى منصور،أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برفض فكرة إقامة المباراة في قطر، مرجعا السبب إلى الأزمة السياسية بين مصر والدوحة.

وكان مرتضى قد رفض من قبل مشاركة فريق اليد في بطولة العالم بسبب إقامتها في قطر أيضًا.

يذكر أن نادي الزمالك فاز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، الأحد، بانتصاره على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 5/3 .

اقرأ أيضًا: