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للمرة الأولى في تاريخه.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية

للمرة الأولى في تاريخه.. الزمالك بطلًا للكونفدرالية
طلال الغامدي(صدى):

حقق نادي الزمالك المصري، اليوم الإثنين، إنجازًا للمرة الأولى في تاريخه بتتويجه بلقب بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على نهضبة بركان بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من زمن المباراة بتقدم الزمالك بهدف نظيف،وهو ما أدى إلى لعب ركلات ترجيح انتهت لصالح النادي المصري.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3 ، ليحقق أمال جماهيره التي ساندته على مدار السنوات الماضية لتحقيق هذه البطولة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 5 ساعات

ألفين مبروك لنادي الزمالك بطل أمم أفريقيا .

[ عدد التعليقات: 5293 ] نشر منذ 5 ساعات

الف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك غي مصر و الوطن العربي

[ عدد التعليقات: 13762 ] نشر منذ 4 ساعات

مبرووك لداهيه جروس💪🏆ولزملكاويه❤✌

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