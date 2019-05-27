نجم الزمالك يتحدى النزيف ويصر على استكمال نهائي الكونفدرالية

نواف السالم(صدى):

تحدى نجم خط وسط نادي الزمالك المصري، طارق حامد، إصابته أسفل ظهره، خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وأصرّ على إكمال المباراة.

وكان نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وانتهى بتتويج الزمالك باللقب، بعد التعادل ذهابًا وإيابًا واللجوء إلى ضربات الجزاء.

وأصيب طارق حامد، أسفل الظهر قبل نحو ثلث ساعة من نهاية المباراة ، إلا أنه أصر على استكمالها ورفض مغادرة الملعب، رغم أن فريقه كان يمتلك تغييرين، أُجريا في وقت لاحق.

واضطر حامد إلى تغيير سرواله أكثر من مرة، كلما ظهرت عليه بقع الدماء، حيث أظهرت بعض الصور حامد وسرواله غارق في الدماء من الخلف، في إصابة تبدو غريبة ومشهد غير معتاد بملاعب كرة القدم.