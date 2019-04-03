مدرب الهلال السابق: ” النصر أقرب للدوري “
صرح مدرب نادي الهلال السابق البرتغالي خورخي جيسوس، بأن النصر هو الأقرب للفوز باللقب في الدوري، وذلك في تعليقه على نتيجة ديربي الرياض، التي تقدم فيها النصر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأشاد جيسوس في تصريحاته بمدرب النصر ” روي فيتوريا ” ،مؤكدًا أنه رغم امتلاك الهلال مجموعة من أفضل اللاعبين، الا أن النصر هو الأقرب من الفوز.
وتصدر النصر ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 58 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن الهلال.
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عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 43 دقيقة
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48727 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب🤔
faeiz[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 26 دقيقة
الهلال في مستوياته الأخيرة ينسى يشم الدوري عكس النصر اللي تطور في مستواه