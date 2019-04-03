مدرب الهلال السابق: ” النصر أقرب للدوري “

طلال الغامدي(صدى):

صرح مدرب نادي الهلال السابق البرتغالي خورخي جيسوس، بأن النصر هو الأقرب للفوز باللقب في الدوري، وذلك في تعليقه على نتيجة ديربي الرياض، التي تقدم فيها النصر على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشاد جيسوس في تصريحاته بمدرب النصر ” روي فيتوريا ” ،مؤكدًا أنه رغم امتلاك الهلال مجموعة من أفضل اللاعبين، الا أن النصر هو الأقرب من الفوز.

وتصدر النصر ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 58 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن الهلال.

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