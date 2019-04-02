التعاون يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويلتقي الهلال
حقق نادي التعاون فوزًا كبيرًا على نادي الوحدة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الملك.
وأحرز أهداف التعاون كل من: لياندر تاوامبا في الدقيقة 58، ساندرو مانويل في الدقيقة 60، عبدالفتاح آدم في الدقيقة 64.
وسيواجه التعاون نادي الهلال في نصف نهائي كأس الملك، حيث فاز الهلال أمس الاثنين على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 16 ساعة
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