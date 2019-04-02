  • الأربعاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. التعاون يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويلتقي الهلال

التعاون يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويلتقي الهلال

التعاون يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويلتقي الهلال
ماجد محمد(صدى):

حقق نادي التعاون فوزًا كبيرًا على نادي الوحدة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الملك.

وأحرز أهداف التعاون كل من: لياندر تاوامبا في الدقيقة 58، ساندرو مانويل في الدقيقة 60، عبدالفتاح آدم في الدقيقة 64.

وسيواجه التعاون نادي الهلال في نصف نهائي كأس الملك، حيث فاز الهلال أمس الاثنين على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 16 ساعة

استعجل الوحده في اقالة المدرب المصري ميدو تحسن اداء الوحده ونتائجه في عهد ميدو كان من الممكن تجاوز مشكلة ميدو بالصلح والتراضي استقدام المدرب الارجنتيني بروان علي عجل لم يضف اي شئ للوحده بل تدهور مستويات الفريق فنيا ومعنويا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *