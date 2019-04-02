بالصور.. ” الهلال ” يعاود الركض بعد تغلبه على ” الاتفاق “

نواف السالم(صدى):

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر اليوم تدريباته، بعد تغلبه على نظيره الاتفاق وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تفاصيل المران على النحو التالي:

أدي المشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتفاق مرانا استرجاعيا، وأجرى بقية اللاعبين تدريبا اعتياديا تركز على الجانب الفني، وطبق اللاعبون تدريبات بناء الهجمة، وإنهائها بشكل سليم وسط مشاركة محمد البريك.

واختتم الجهاز الفني تدريب اليوم بمناورة على نصف الملعب، وتابع المران صاحب السمو الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي، والرئيس التنفيذي المهندس طارق التويجري.

واصل ” عبدالله عطيف، سلمان الفرج، نواف العابد، وعمر عبدالرحمن ” برامجهم العلاجية والتأهيلية، كما يشتمل برنامج الفريق يوم غد الأربعاء على:

التواجد في مقر النادي الساعة 15 : 5 مساءً.

بداية الحصة التدريبية المغلقة 15 : 6 مساءً.

وجبة العشاء في المعسكر 15 : 8 مساءً.