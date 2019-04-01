الحوثيون يستولون على سيارات الإسعاف لاستخدامها في القتال

فهمي محمد(صدى):

تستمر ميلشيا الحوثي الإرهابية في التفنن في طرق القمع الممكنة، إلى أن وصل بها الأمر للاستيلاء على 29 سيارة إسعاف قدمتها المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة إلى مرافق صحية في مناطق سيطرة الحوثيين.

ونُقلت سيارات الإسعاف إلى الجبهات المشتعلة بعد أن تم دهنها بألوان مختلفة، وتم نقل الأجهزة الداخلية بها إلى المستشفيات الميدانية التابعة للحوثيين.

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة هذه السيارات كمساعدة للمرافق الصحية البعيدة عن مراكز المدن ضمن مشروع تموله منظمة الهجرة ومنظمة الصحة العالمية في مناطق سيطرة الحوثيين أطلق عليها ” حزمة الخدمات الصحية الأولية ” .

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