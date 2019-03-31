مليشيا الحوثي تعدم مدنيا في اليمن رفض نصب مدفع بفناء منزله

عدن(صدى):

أقدمت ميلشيا الحوثي المدعوة من إيران، على إعدام مدني رفض محاولة لها بنصب مدفع في فناء منزله بمديرية عبس في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مدنيا يدعى محمد الياسين رفض مساع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران بإدخال مدفع في فناء منزله بالقرب من مناطق المواجهات الدائرة في المديرية مما جعلها تقدم على إعدامه فوراً.

وبحسب ما ذكره موقع /سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران تعمل على إدخال المصفحات والآليات القتالية والمدافع إلى مزارع الأهالي وقرب منازلهم حيث لا تزال أفراد عائلاتهم بداخلها.