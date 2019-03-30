بالفيديو.. مقاتلات التحالف العربي توجه ضربات موجعة لمواقع الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

وجهت مقاتلات التحالف العربي ضربات عسكرية إلى مواقع عديدة وهامة تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية، ومن بينها كهف للحوثيين تم اكتشافه واستهدافه رغم صعوبة موقعه.

وكشفت فيديوهات نشرها التحالف العربي، أمس الجمعة، عمليات استهداف نوعية ودقيقة، ولحظات المراقبة والاستهداف لعناصر من ميليشيا الحوثي، وكذلك منصة إطلاق صواريخ ومعدات عسكرية كانت تستخدم لأغراض إجرامية.