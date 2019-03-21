  • الخميس 21

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” يويفا ” يعاقب رونالدو بالإيقاف والغرامة لاحتفاله أمام أتلتيكو

” يويفا ” يعاقب رونالدو بالإيقاف والغرامة لاحتفاله أمام أتلتيكو

” يويفا ” يعاقب رونالدو بالإيقاف والغرامة لاحتفاله أمام أتلتيكو
طلال الغامدي(صدى):

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بإيقافه مبارة واحدة ودفع غرامة 35 الف يورو.

وجاء ذلك على خلفية احتفال ” رونالدو ” ؛ عقب تسجيله أحد أهدافه التي قادت ” يوفنتوس ” لربع نهائي دوي أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد.

حيث قام بحركة مشينة بعد إحرازه الهدف الثالث في أتلتيكو، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جماهير الفريق الإسباني، فيما اعتبر عشاق يوفنتوس أنه انتقم من ” المدرب الخصم ” .

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد فتح تحقيق مع ” رونالدو ” ، بسبب احتفاله بهذه الطريقة بمباراة أتلتيكو مدريد.

اقرأ ايضًا:

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيق مع رونالدو بسبب احتفاله

أتلتيكو يسعى للانتقام من رونالدو


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *