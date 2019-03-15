أتلتيكو يسعى للانتقام من رونالدو

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى لمعاقبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فعلته المستفزة، خلال لقاء إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقام رونالدو، بحركة مشينة بعد إحرازه الهدف الثالث في أتلتيكو، ما أثار ردود فعل غاضبة من جماهير الفريق الإسباني، فيما اعتبر عشاق يوفنتوس أنه انتقم من ” المدرب الخصم ” .

وأكدت تقارير صحفية، أن أتلتيكو مدريد سيتقدم بشكوى رسمية ضد رونالدو لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، فيما أفادت التقارير أن ” يويفا ” لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات رسمية ضد رونالدو.

وكان المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، قد استفز جماهير يوفنتوس ولاعبيه، بحركة مخلة، بعد أن سجل أتلتيكو أول هدف في الدقيقة 78، خلال لقاء الذهاب.

وعاقب ” يويفا ” ، المدرب على هذه الحركة بفرض غرامة مالية عليه، قدرها 20 ألف يورو، كما غرمت لجنة الانضباط في ” يويفا ” فريق أتلتيكو مدريد بمبلغ قدره 38 ألف يورو، بسبب إغلاق السلالم وإلقاء أشياء على الملعب وسلوك مدربه.