الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيق مع رونالدو بسبب احتفاله

نواف السالم(صدى):

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بسبب احتفاله بأحد أهدافه في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني، وسيعلن عن نتيجة التحقيق مع رونالدو يوم الخميس المقبل.

وجاء ذلك بعد أن احتفل رونالدو بطريقة مشينة عقب تسجيله أحد أهدافه التي قادت يوفنتوس لربع نهائي دوي أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد.

وستستضيف أياك يوفنتوس في مدينة أمستردام يوم 10 أبريل من الشهر المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.