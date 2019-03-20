حفيد البنا المتهم بالاغتصاب يحضر مؤتمرًا مناهضًا للعنف ضد المرأة!

باريس(صدى):

” إن لم تستح فافعل ما شئت ” ،وهذا ما فعله طارق رمضان، حفيد مؤسس حركة الإخوان والمتهم في عدد من قضايا الاغتصاب في فرنسا، بحضوره لاجتماع حول مكافحة العنف ضد المرأة في الحياة اليومية.

واحتجت بلدية ” سانت دينيس ” الفرنسية، أمس الثلاثاء، على حضور رمضان، واصفة الأمر بـ ” تصرف غير لائق ” ، خاصة أنهم لم يوجهوا دعوة إليه.

وغادرت العديد من السيدات الاجتماع بمجرد رؤيتهن لحفيد مؤسس الحركة الإرهابية.

ويواجه رمضان، تهمًا بالاغتصاب بعد أن اتهمته الناشطة السياسية هيندا عياري بالاعتداء عليها جنسيًا، كما اتهمته امرأة أخرى تُدعى كريستيل بذات التهمة، وفقًا لوسائل إعلام سويسرية.

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