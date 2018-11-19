300 ألف يورو شرط الإفراج عن حفيد البنا.. وعمرو أديب: ” اتبرعوا بيهم لحد “

باريس(صدى):

على خلفية اتهامة بالاغتصاب، وإقامة علاقات جنسية مع قاصرات، قضت محكمة فرنسية بالإفراج بكفالة عن طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية.

وسيفرج عن رمضان بشرط دفع مبلغ 300 ألف يورو، وهو المبلغ الذى يعادل 340 ألف دولار، كفالة، وأن يسلم جواز سفره للسلطات، ويثبت حضوره في مركز للشرطة مرة كل أسبوع، وسيمنع من مغادرة فرنسا ومن التواصل مع المدعيات.

وفي هذا السياق علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على قرار الإفراج عن حفيد حسن البنا، قائلا: ” تنظيم الإخوان حول العالم دفع 300 ألف يورو بما يعادل 6 مليون جنيه مصري، عشان يفرجوا عنه، طب اتبرعوا بيهم لحد ” .

وأضاف: ” اغتصب سيدات منهم سيدة قعيدة، واعترف بذلك ودفعوله الفلوس دي كلها، فين الأخلاق والفضيلة اللي بيتكلموا عنها ” .