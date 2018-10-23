على خلفية اتهامه بالاغتصاب.. حفيد حسن البنا: ” العلاقات كانت بالتراضي “

باريس(صدى):

في اعتراف جديد لحفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية طارق رمضان، أقر بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين في فرنسا تتهمانه بالاغتصاب، لكنها كانت بالتراضي.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يعترف فيها رمضان، بإقامة علاقات جنسية مع المدعيتين.

وتمت مواجهة بين رمضان وبين إحدى المدعيتين وتدعى كريستيل ، في سبتمبر الماضي، والتي أوضحت فيها انها اعتنقت الإسلام وتعاني من إعاقة نتيجة حادث سيارة، وإن رمضان اغتصبها في أكتوبر 2009 في فندق في ليون جنوب شرق فرنسا.

ومن جانبه يقول محامي المدعية الأخرى، أن المدافعون عن رمضان ، يلجأوون منذ نحو عام لاستخدام الحيل لإنقاذ قضيته، لكن الحقيقة أنه كذب من بداية هذه القضية بنفيه إقامة علاقات جنسية واستغرق الأمر نحو عام للاعتراف.

يذكر أن حفيد مؤسس جماعة الإخوان ، والذي يحمل الجنسية السويسرية، قد تورط في اغتصاب وتحرش وإقامة علاقات جنسية مع قاصرات، من بين طالباته عندما كان مدرساً للفرنسية في إحدى مدارس جنيف السويسرية بين 1980 و1990.