خلف ملفي: الانضباط ” خربطت ” وخرجت بـ ” فضيحة قانونية “

نواف السالم(صدى):

اعتبر الإعلامي المخضرم، خلف ملفي، أن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التي أصدرتها اليوم السبت ” فضيحة قانونية ” .

وكانت لجنة الانضباط قد رفضت احتجاج نادي الهلال على مشارك لاعب الوحدة محمد القرني، وكذلك رفضت احتجاج الفيحاء والحزم على مشاركة ناصر الشمراني وعبدالله العويشير، استنادًا للمادة (1/131).

وتنص المادة 132 على أن ” الاحتجاج هو اعتراض بناء على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين فيما يتعلق بمخالفات لوائح الاتحاد أو هذه اللائحة ” .

وقال ملفي : ” فضيحة قانونية، رفض احتجاج أندية الهلال و الفيحاء و الحزم على (مشاركة) محمد القرني وناصر الشمراني وعبدالله العويشير، استنادا للمادة (١/١٣٢) وتنص على (عدم تأثير اللاعب في المباراة) ” .

وأضاف : ” كنت أتمنى أن اللجنة استندت لبند (آلية التسجيل) لكنها (خربطت) ” .

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