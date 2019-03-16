خلف ملفي: الانضباط ” خربطت ” وخرجت بـ ” فضيحة قانونية “
اعتبر الإعلامي المخضرم، خلف ملفي، أن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التي أصدرتها اليوم السبت ” فضيحة قانونية ” .
وكانت لجنة الانضباط قد رفضت احتجاج نادي الهلال على مشارك لاعب الوحدة محمد القرني، وكذلك رفضت احتجاج الفيحاء والحزم على مشاركة ناصر الشمراني وعبدالله العويشير، استنادًا للمادة (1/131).
وتنص المادة 132 على أن ” الاحتجاج هو اعتراض بناء على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين فيما يتعلق بمخالفات لوائح الاتحاد أو هذه اللائحة ” .
وقال ملفي : ” فضيحة قانونية، رفض احتجاج أندية الهلال و الفيحاء و الحزم على (مشاركة) محمد القرني وناصر الشمراني وعبدالله العويشير، استنادا للمادة (١/١٣٢) وتنص على (عدم تأثير اللاعب في المباراة) ” .
وأضاف : ” كنت أتمنى أن اللجنة استندت لبند (آلية التسجيل) لكنها (خربطت) ” .
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🐪[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 19 دقيقة
قرار لجنة الانظباط سليم الوحده فريق قوي مو زي السنافر
زائر[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 7 دقائق
اللي يقول سليم هو مخه اصلا مو سليم
كيف عرفت انه سليم يا فقراوي
الاحتجاج مقبول ولكن خربطت في المادة وجات تكحلها ولكن عمتها
اجل المادة تقول ان الاعب غير مؤثر بالمباراة
يعني من الاساس المشاركة خطاء واعتقد كل الاندية هذي راح تكسب الاحتجاج بالاستئناف وراح يزيد صياح الفقراوية